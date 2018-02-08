Arman'dan Sivas Valisi Gül'e Ziyaret

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ve beraberindeki heyet, Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, atıcılık alanında milli sporcuların sayısının artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Sivas Atıcılık İl Temsilcisi Necip Recep Güldiken ile uluslararası hakem, antrenör ve sporcular da katıldı.