Armageddon filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Armageddon filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Armageddon filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Armageddon filmini izleyecek olanların merak ettiği Armageddon konusu nedir, Armageddon oyuncuları kimler ve Armageddon özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARMAGEDDON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Armageddon, dünyayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan dev bir meteoru durdurma mücadelesini anlatıyor. New York, küçük meteor parçalarının şehre verdiği zararların ardından tedirgin bir haldedir. NASA, dünyaya hızla yaklaşan dev bir meteoru keşfeder; bu meteor, bir eyalet büyüklüğündedir ve çarpması halinde insanlığa büyük zarar verecektir.

Bilim insanları, meteoru ikiye ayırarak dünyanın iki yanından geçip gitmesini sağlayacak bir plan hazırlar. Ancak, bu planı hayata geçirmek için zamana karşı büyük bir yarış başlar, insanlığın kaderi belirsizdir.

ARMAGEDDON FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bruce Willis - Harry S. Stamper

Billy Bob Thornton - Dan Truman

Ben Affleck - A.J. Frost

Liv Tyler - Grace Stamper

Will Patton - Charles "Chick" Chapple

Steve Buscemi - "Rockhound"

William Fichtner - Albay Willie Sharp

Owen Wilson - Oscar Choice

Michael Clarke Duncan - Jayotis Kerleen Bear

Peter Stormare - Lev Andropov

Ken Campbell - Max Lennert

Jessica Steen - Co-Pilot Jennifer Watts

Keith David - General Kimsey

Chris Ellis - Uçuş Direktörü Clark

Jason Isaacs - Ronald Quincy

Grayson McCouch - C. Gruber

Clark Brolly - Freddy Noonan

Marshall Teague - Albay L. Davis

Anthony Guidera - Co-Pilot S. Tucker

Greg Collins - Teğmen Halsey

John Mahon - Karl

Grace Zabriskie - Dottie

Eddie Griffin - Bisiklet Habercisi

Jim Ishida - Müşteri

ARMAGEDDON FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Armageddon için ana çekimler 27 Ağustos 1997'de başladı ve 29 Ocak 1998'de sona erdi. Çekimler Kaliforniya, Culver City'deki Culver Stüdyoları'nda gerçekleşti.