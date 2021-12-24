Armağan Çağlayan ve Kariyer Hikayesi 24.12.2021

Ünlü televizyoncu ve programcı Armağan Çağlayan 13 Aralık 2021 Pazartesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonunda Atılım mensuplarıyla buluştu.

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Kaptan ve Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve çok sayıda öğrencimiz katıldı.

1966 Yılında Kocaeli'nin Hereke ilçesinde dünyaya gelen ve Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Organizasyon alanlarında eğitim alan Armağan Çağlayan televizyon dünyasına geçişini ve yapımcılık kariyerini paylaştı. Daha çok kamera arkasında görev alan Çağlayan 2003 yılında popstar jürisi olarak tanındığını ve bu süreçte yaşadığı eğlenceli ve ilginç anıları aktardı. Şimdilerde bir youtube kanalı kuran ve 1. 04 milyon aboneye ulaşan Çağlayan cesaretin ve girişimciliğin kariyer hayatında önemini vurguladı.

Programın son kısmında Mensuplarımızın sorularını cevaplayan Çağlayan'a Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Yıldırım Üçtuğ hatıra hediyesi ve Armağan Çağlayan adına dikilen Tema Vakfı Fidan Bağış sertifikasını takdim etti.

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