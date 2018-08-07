Armağan Çağlayan: "Sokak hayvanlarından korkmamayı öğrenmemiz gerekiyor"

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Patifest' adını taşıyan ve geliriyle Ayvalık'taki köpek barınağına bir ameliyathane açılmasının hedeflendiği Sokak Hayvanları Festivali'ne gönüllü katılan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan muhabirimize özel açıklamalarda bulundu.

Ayvalık'ta düzenlenen Sokak Hayvanları Festivali'nin Türkiye'de yapılması gereken en önemli festivallerden biri olduğunu savunan Armağan Çağlayan, "Çünkü bana göre ev hayvanlarına değil, sokak hayvanlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Hatta pet shoplardan değil, sokaklardan ve barınaklardan hayvan sahiplenmeliyiz. Bende o yüzden Ayvalık Belediyesi'nin düzenlediği bu festivale destek veriyorum. İnşallah bütün Türkiye'de bu festivaller yaygınlaşır" temennisinde bulundu.

Her şeyden önce bireylerin sokak hayvanlarından korkmamayı öğrenmesi gerektiğine işaret eden Çağlayan, "Bunun dışında ise, bünyesinde sokak hayvanları için barınak kuran belediyelere, 'Bu belediye sahipleniyor' diye sokak hayvanlarını başka belediyelerin sınırları içerisine bırakılmaması gerekiyor. Çünkü her belediyenin sokak hayvanlarına sahip çıkması lazım." dedi.

Son zamanlarda en büyük sorunlardan biri de sokak hayvanlarına yönelik yapılan vahşetlerin olduğunu belirten Armağan Çağlayan,"Bu konuda en temel cümle şu; sokak hayvanlarını sevmeyen, insanı da sevmiyordur zaten. Sokak hayvanlarına eziyet eden; kendi karısına, kızına, akrabasına da eziyet ediyordur." ifadelerini kullandı.