Armağan Adnan Erdoğan kimdir?
7 Temmuz tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi de yayımlandı. Bu kapsamda Armağan Adnan Erdoğan kimdir? Eskişehir Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Armağan Adnan Erdoğan daha önce nerelerde görev yaptı, görevi nedir? İşte Armağan Adnan Erdoğan'ın hayatı ve biyografisi...
Armağan Adnan Erdoğan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Armağan Adnan Erdoğan nerede görev aldı? Tokak Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan nereli, kaç yaşında? İşte Armağan Adnan Erdoğan'ın kariyeri!
ARMAĞAN ADNAN ERDOĞAN KİMDİR?
15 Mart 1968 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen Armağan Adnan Erdoğan, 1982 yılında Polis Koleji'nde eğitimini tamamladı. 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Erdoğan, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı.
- 1990-1997 Bolu İl Emniyet Müdürlüğü
- 1997-2000 Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü
- 2000-2005 İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
- 2005-2009 Van İl Emniyet Müdürlüğü
- 2009-2014 Bursa İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptı.
2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Armağan Adnan Erdoğan, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görev aldı.
20/01/2015 tarihli Müşterek Kararname ile Edirne İl Emniyet Müdürü olarak görevine devam etti.
7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararına kadar Bolu'da görev yapan Armağan Adnan Erdoğan,Tokat İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.