Armağan Adnan Erdoğan kimdir?

7 Temmuz tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi de yayımlandı. Bu kapsamda Armağan Adnan Erdoğan kimdir? Eskişehir Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Armağan Adnan Erdoğan daha önce nerelerde görev yaptı, görevi nedir? İşte Armağan Adnan Erdoğan'ın hayatı ve biyografisi...