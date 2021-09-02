Armada Kayak ve Snowboard Kulübü yeni sezona iddialı hazırlanıyor
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Armada Kayak ve Snowboard Kulübü yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü yeni sezona iddialı hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçen kayak sezonunda yeni kurulmasına rağmen birçok kategoride podyuma çıkma başarısı gösteren Armada kayak ve Snowboard Kulübü, yeni sezon çalışmalarına başladı.

Geçen kayak sezonunda yeni kurulmasına rağmen birçok kategoride podyuma çıkma başarısı gösteren Armada kayak ve Snowboard Kulübü, yeni sezon çalışmalarına başladı.

Yönetim kurulunu yeniden dizayn eden Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, yeni sezonda iddialı olduklarını söyledi. Türkmenoğlu, "Geçen sene kurulan bir takımız. Bizim belli ideallerimiz, ortaya koyduğumuz hedeflerimiz vardı. Çok şükür hedeflerimize ve ideallerimize büyük oranda ulaştık. Birçok çocuğu ilk defa kayakla tanıştırdık. Bu sene hedeflerimizi biraz daha büyüttük. Yerel yönetimle işbirliğimizi artırarak daha çok çocuğu kayakla tanıştıracağız" dedi.

Transferlerle ilgili de konuşan Türkmenoğlu, "Şu anda moda tabirle loading diyoruz. En kısa sürede transferlerimizi açıklayacağız ama en önemli transferimiz nedir diye soracak olursanız geçen sene yaptığımız altyapı çalışmalarından yetiştirdiğimiz sporcuların bu sene yarışmalara katılacak olması hasebiyle altyapıdan çıkacak çocuklarımız derim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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