Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden yeni tanıtım
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Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden yeni tanıtım

15.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:47
Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden yeni tanıtım

Kayseri'de faaliyet gösteren Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, çektiği yeni tanıtım klibi ile dikkat çekti.

Kayseri'de faaliyet gösteren Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, çektiği yeni tanıtım klibi ile dikkat çekti. Erciyes'in güzelliklerini ön plana çıkaran ve yapılan faaliyetleri tanıtan kulüp bu çalışması ile profesyonelleşme konusunda yen bir adım attı.

Kurulduğu günden beri önemli projelere atan son olarak Yahyalı Belediyesi ile ortaklaşa imza attığı proje ile çocukları kayak ile buluşturan kulüp, aynı zamanda yarışmacı kategorilerde önemli dereceler almaya devam ediyor. Hem sportif hem de sosyal sorumluluk projelerinde başarılı bir grafik çizen Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, yeni bir tanıtım videosu çekerek işe ne kadar profesyonel yaklaştığını da gözler önüne serdi. İlk kez kayak ile tanışan çocukların heyecanı ve Erciyes'in eşsiz manzaraları ile süslenen ve kulübün tamamın kendi imkanları ile hazırladığı klip spor severlerden tam not aldı. - KAYSERİ

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden yeni tanıtım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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