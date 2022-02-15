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Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden büyük başarı

Yeni kurulmasına rağmen yaptığı altyapı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, Erzincan Ergan Dağı'nda düzenlenen Türkiye Şampiyonası ikinci etap yarışmalarında kürsüye çıkardığı sporcularıyla dikkatleri üzerine çekti.

ERZİNCAN (İHA) - Yeni kurulmasına rağmen yaptığı altyapı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, Erzincan Ergan Dağı'nda düzenlenen Türkiye Şampiyonası ikinci etap yarışmalarında kürsüye çıkardığı sporcularıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kulüp Sporcusu Zeynep Nisa Yerebasmaz, Türkiye ikincisi olarak altyapıdan gelen sporcuların önemini gözler önüne serdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kulüp Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu; "Bildiğiniz gibi henüz yeni sayılacak bir sürede kurulmuş kulübüz. Kuruluş felsefemiz memleketimizin tüm çocuklarını kayakla tanıştırmaktı. Çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Birçok kategoride derece alıp kürsüye çıktık. Ancak geçen sene alt yapımıza alarak bu yıl U11 kadınlar kategorisinde yarışmalara katılan Zeynep Nisa Yerebasmaz'ın Türkiye ikincisi olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Arkadaşlarının tabiriyle Zirvelerin Perisi inşallah Milli Sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Toros Dağları, Erzincan, Türkiye, Spor, Haberler

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