Armada ile Kayseri'ye bir milli sporcu daha
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Armada ile Kayseri'ye bir milli sporcu daha

Armada ile Kayseri'ye bir milli sporcu daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü milli snowboardcu Uras Uçanoğlu'nun transferini açıkladı.

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü milli snowboardcu Uras Uçanoğlu'nun transferini açıkladı. Milli kayakçı bu sezon Armada Spor Kulübü adına yarışlara katılacak.

Kayak konusunda önemli başarılara imza atan genç sporcuyu kadrosuna katan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, yeni sezon öncesinde transferde devam etme kararı aldı. Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu yaptığı açıklamada, "Snowboard büyük erkekler kategorisinde yarışan Uras, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden bir sporcu. Bu önemli ismi kadromuza dahil etmenin haklı sevincini yaşıyoruz. Aynı zamanda ilimizin milli sporcu havuzunu da zenginleştirdik. Uras ülkemize Lübnan'da 2.'lik, Bulgaristan'da 3.'lük derecesi almış bir sporcu. İnşallah kulübümüze ve Kayserimize sportif anlamda katkıları olacaktır" dedi.

Türkmenoğlu transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek İnşallah önümüzdeki birkaç gün içinde yeni transferler hakkında da bilgi vermeyi umuyorum diye sözlerini sürdürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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