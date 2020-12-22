Arktika İlk Görevini Başarıyla Tamamladı
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Arktika İlk Görevini Başarıyla Tamamladı

22.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:47
Arktika İlk Görevini Başarıyla Tamamladı

Dünya'nın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıranı Arktika, ilk çalışma seferini tamamladı.

Dünya'nın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıranı Arktika, ilk çalışma seferini tamamladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a bağlı Atomflot'un yapımını üstlendiği gemi, Siyaniye Severa isimli kuru yük gemisine Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki Ob Körfezi girişine kadar kılavuzluk etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Atomflot Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Leonid İrlitsa, "Bu başarı, geminin bir rota boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin verimliliğini kanıtladı" dedi.

İrlitsa "Nükleer enerjiyle çalışan geminin mükemmel manevra kabiliyeti ve draftı, Kuzey Denizi Rotası'nın en yoğun seyrüsefere elverişli bölümlerinden birinde güvenilir buzkıran eskortlarının varlığının güvence altına alınmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

SEYRÜSEFERE DEVAM

Arktika'nın bu ilk çalışma seferi, 14 Kasım'da Murmansk limanından yola çıkmasıyla başlamıştı.

Nükleer buzkıran ay sonuna doğru ise rotasını tekrar Kuzey Deniz Yolu güzergahına çevirecek.

Gemi, Kuzey Kutbu'nda kış-ilkbahar seyrüseferini gerçekleştirecek.

Arktika, 25.450 dwt (detveyt) veya 33.540 dwt balastlı, çift draftlı (8.55 veya 10.5m) geniş kemereli (34m) 3m buzu hareket ettirebilen üç LK-60 model buz kırıcıdan ilki olma özelliğini taşıyor.

Buzkıranda her biri 175 MWt'lık (mega Watt) iki RITM-200 reaktörü bulunuyor. Bu reaktörler pervanelere ikiz türbinli jeneratörler ve üç motor aracılığıyla 60 MWe (mega Watt elektrik gücü) sağlıyor.

Diğer nükleer buzkıranlar Sibir'in 2021'de, Ural'ın ise 2022'de faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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