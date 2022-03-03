Arktik Konseyi, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'yı kınadı - Haberler

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Arktik Konseyi, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'yı kınadı

AA, Atila Altuntaş - Güncel
Arktik Konseyi, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'yı kınadı

Kuzey Kutbu'na yakın ülkelerinin oluşturduğu Arktik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı kınadı.

Kuzey Kutbu'na yakın ülkelerinin oluşturduğu Arktik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı kınadı.

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını kınadıkları bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarının Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere uluslararası iş birliğinin önündeki ciddi engel olduğu belirtildi.

Arktik Konseyi toplantıları için konseyin dönem başkanı Rusya'ya gidilmeyeceğini ve bütün toplantılara da geçici olarak katılmama kararı alındığı kaydedildi.

Kuzey Kutbu'na yakın ülkelerin sorunlarını ele alan üst düzey hükümetler arası bir forum olan Arktik Konseyi, 19 Eylül 1996'da Ottawa Deklerasyonu ile kurulmuştu.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Ukrayna, Kanada, İsveç, Rusya, Güncel, Haberler

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