ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire Final Aşaması 3. Gün maçları tamamlandı!
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ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire Final Aşaması 3. Gün maçları tamamlandı!

ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire Final Aşaması 3. Gün maçları tamamlandı!
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Turnuvanın 4. günü yarın saat 13.00'de başlayacak.

30.000 TL Ödül havuzlu ve PCS4 Regional Finals katılım hakkı sunan ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire 3. Gün maçları tamamlandı.

Güne birlikte göz atalım!

Günün birinci maçında birinciliği 4 öldürme ile Dijirad kazandı. İkinci sırayı ise 4 öldürme ile fastPay Wildcats aldı. Üçüncü sırada ise büyük bir performans sergileyip şansızlıkla oyuna üçüncü veda eden ekip XFlow Esports oldu. XFlow Esports'un 9 öldürme puanı bulunuyordu.

Günün ikinci maçında birinciliği 18 öldürme ile LUL kazandı. LUL ikinci maçta üst düzey bir performans gösterdi ve önüne gelen tüm rakipleri haritadan sildi. İkinci sırayı ise 6 öldürme ile Fenerbahçe Espor aldı. Üçüncü sırada ise 6 öldürme ile Blaze Esports yer aldı.

Günün üçüncü maçında birinciliği 18 öldürme ile Kumiho Gaming kazandı. Kumiho'dan ise Z3R3F maç boyunca 10 kill alarak en çok kill alan oyuncu oldu. İkinci sırayı 4 öldürme ile HiveX Esports aldı. Üçüncülüğü ise geçen maçın birincisi olan LUL aldı. LUL bu maçta toplamda 5 öldürmeye sahipti.

Günün dördüncü maçında birinciliği grup aşamasında üst düzey bir performans gösteren Karagümrük kazandı. Karagümrük toplamda 13 öldürme aldı. İkinci sırayı 1 öldürme ile Unity Esports aldı. Üçüncülüğü ise 6 öldürme ile kazanan 836 Pizza Locale oldu.

Günün beşinci ve son karşılaşmasının birincisi 7 öldürme puanı ile geçen oyun üçüncüsü 836 Pizza Locale oldu. İkinciliği 5 öldürme ile S4VAGE aldı. Üçüncü takım ise 7 öldürme ile OtherSide Esports oldu.

3. gününü geride bırakan turnuvanın son gününde sıralama şu şekilde oldu: (İlk 8'e yer verilmiştir.)

XFlow Esports | 52 Sıralama Puanı | 85 Öldürme Puanı | 137 Toplam Puan

Kumiho Gaming | 41 Sıralama Puanı | 69 Öldürme Puanı | 110 Toplam Puan

Dijirad | 53 Sıralama Puanı | 55 Öldürme Puanı |108 Toplam Puan

Karagümrük | 37 Sıralama Puanı | 69 Öldürme Puanı | 106 Toplam Puan

LUL | 39 Sıralama Puanı | 66 Öldürme Puanı | 105 Toplam Puan

836 Pizza Locale | 38 Sıralama Puanı | 62 Öldürme Puanı | 100 Toplam Puan

Blaze Esports | 36 Sıralama Puanı | 57 Öldürme Puanı | 93 Toplam Puan

Orgless |30 Sıralama Puanı | 59 Öldürme Puanı | 89 Toplam Puan

ARKO MEN : Trial by Fire Final Aşaması 4. gün maçları ise 25 Nisan (yarın) saat 13.00'de başlayacak. Turnuvanın yayınını ise PUBGTVTürkiye Twitch hesabından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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