ARKO Men PROTALITY Sezon 2 Büyük Finalleri başlıyor!
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ARKO Men PROTALITY Sezon 2 Büyük Finalleri başlıyor!

ARKO Men PROTALITY Sezon 2 Büyük Finalleri başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kıran kırana mücadele yarın başlıyor!

Türkiye PUBG espor ekosistemi için önemli turnuvalardan biri olan ARKO Men PROTALITY Sezon 2 Büyük Finalleri başlıyor.

8 takımın doğrudan davet aldığı, geri kalan 8 takımın 2 açık eleme ve 1 grup aşaması oynayarak büyük finale kaldığı turnuvanın başlamasına son 1 gün kaldı. Her bir maç gününde Miramar-Miramar-Erangel-Erangel-Erangel şeklinde 5'er maç oynanacak ve 4 günün sonunda turnuvanın şampiyonu belli olacak.

Turnuvada dereceye giren takımlar 60.000 TL ödül havuzunu paylaşırken şampiyon olan takım ise PCS5 Bölgesel Eleme katılım hakkına sahip olacak.

Davet alan 8 takım ve grup aşamasının çıkarak büyük finallere kalan diğer 8 takım şu şekilde:

XFlow Esports (Davet - Geçen sezonun şampiyonu)

SuperMassive Blaze Esports (Davet)

RARE Esports (Davet)

Kafalar Esports (Davet)

Gear Up (Davet)

fastPay Wildcats (Davet)

BBL Esports (Davet)

836 Pizza Locale (Davet)

Orgless (Grup Aşaması)

HOWL (Grup Aşaması)

OtherSide Esports (Grup Aşaması)

AYGAZ (Grup Aşaması)

1907 Fenerbahçe Espor (Grup Aşaması)

SAV4GE (Grup Aşaması)

Hive'X Esports (Grup Aşaması)

Dijirad Esports (Grup Aşaması)

Turnuvanın maçları canlı olarak "PUBG_BATTLEGROUNDSTR" Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Playerbros ekibi olarak büyük finallerde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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