Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişinin kaybolması

08.08.2019 18:22

Samsun'da Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi.

Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide önceki gün yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Kutsi Akıcı'nın bulunması için Samsun Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalarda jandarma ve AFAD'ın iz takip köpekleri de kullanıldı.

Arkeolojik vadinin etrafında bulunan dere yatağında ve ormanlık alanda yapılan çalışmada herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: AA