Arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Vali Bilal Şentürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri, Valilik ve Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü ile Belediye Başkanlığının destekleri ile sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

Vali Bilal Şentürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri, Valilik ve Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü ile Belediye Başkanlığının destekleri ile sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Vali Şentürk ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e, Bahçelievler Mahallesindeki yerleşkesinde arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarının yer aldığı sunum yaptı. Doç. Dr. Fidan, bilimsel katılımla şehir merkezinde apartmanlar arasındaki boş bir parselde 4 aydır arkeolojik kazıların yapıldığını hatırlatarak, çalışmaların sona yaklaşıldığını bildirdi.

Kazı çalışmalarında, günümüzden 9000 sene önceye ait Batı Anadolu'nun ilk köyünün gün ışığına çıkarıldığını anlatan Doç. Dr. Fidan, "Yaklaşık 1000 yıl boyunca Bilecik'in verimli topraklarında tarım ve hayvancılık yaparak geçindikleri anlaşılan insan topluluğuna ait, kulübe tarzında yapılmış yuvarlak ya da oval şekilli evler yanında pişmiş toprak, kemik ve taştan aletler ve binlerce seramik parçası ele geçirildi. Buluntular arasında kemik bir müzik aleti ve muska, pişmiş topraktan hayvan heykelcikleri ve yün eğirmeye yarayan ağırşak, mermer baltalar ile sadece bu yerleşmede görülen seramik süslemeleri dikkat çekti. Ayrıca evlerin arasındaki boş alanlara gömülmüş toplam 11 iskelet de gün ışığına çıkarıldı. " dedi. Vali Şentürk de BŞEÜ'den bir grup akademisyen ve öğrencinin alanda Bilecik tarihini 9000 yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının anlamlı olduğunu belirterek, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından öncelikle koruma altına alınacağını ve verilere dayalı olarak alanın açık hava müzesine dönüştürüleceğini kaydetti.

Kaynak: Habermetre