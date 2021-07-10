Arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Bilal Şentürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri, Valilik ve Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü ile Belediye Başkanlığının destekleri ile sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

Vali Bilal Şentürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri, Valilik ve Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü ile Belediye Başkanlığının destekleri ile sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Vali Şentürk ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e, Bahçelievler Mahallesindeki yerleşkesinde arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarının yer aldığı sunum yaptı. Doç. Dr. Fidan, bilimsel katılımla şehir merkezinde apartmanlar arasındaki boş bir parselde 4 aydır arkeolojik kazıların yapıldığını hatırlatarak, çalışmaların sona yaklaşıldığını bildirdi.

Kazı çalışmalarında, günümüzden 9000 sene önceye ait Batı Anadolu'nun ilk köyünün gün ışığına çıkarıldığını anlatan Doç. Dr. Fidan, "Yaklaşık 1000 yıl boyunca Bilecik'in verimli topraklarında tarım ve hayvancılık yaparak geçindikleri anlaşılan insan topluluğuna ait, kulübe tarzında yapılmış yuvarlak ya da oval şekilli evler yanında pişmiş toprak, kemik ve taştan aletler ve binlerce seramik parçası ele geçirildi. Buluntular arasında kemik bir müzik aleti ve muska, pişmiş topraktan hayvan heykelcikleri ve yün eğirmeye yarayan ağırşak, mermer baltalar ile sadece bu yerleşmede görülen seramik süslemeleri dikkat çekti. Ayrıca evlerin arasındaki boş alanlara gömülmüş toplam 11 iskelet de gün ışığına çıkarıldı. " dedi. Vali Şentürk de BŞEÜ'den bir grup akademisyen ve öğrencinin alanda Bilecik tarihini 9000 yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının anlamlı olduğunu belirterek, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından öncelikle koruma altına alınacağını ve verilere dayalı olarak alanın açık hava müzesine dönüştürüleceğini kaydetti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Müslüm Gürses Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 13:16:29. #1.14#

title