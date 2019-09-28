Arkeolojik kazılarda 2 bin 500 yıllık penis heykeli ortaya çıktı
İsveç'te arkeologların Bronz Çağı'na ait olduğunu düşündüğü bir mezarın, 2 bin 500 yıllık penis şekli verilmiş taş olduğu ortaya çıktı.
28.09.2019 10:00
İsveç'te arkeologların Bronz Çağı'na ait olduğunu düşündüğü bir mezarın, 2 bin 500 yıllık penis şekli verilmiş taş olduğu ortaya çıktı.
İsveç'in Rollsbo bölgesinde kazara fark edilen 'penis heykeli'nin üreme ritüelleri için kullanıldığı tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com