Arkeologlar, Antartika Mağaralarında Ekosistem Keşfetti

Antartika'nın buz mağaralarının derinliklerinde bir grup bilim adamı bitki ve hayvanların sıcaklığında rahatça yaşayabileceği gizli bir ekosistem keşfetti.





Ross Island'da yıllık ortalama sıcaklık -17C olsa da bu ekosistemin sıcaklığı 25C'ye kadar erişebiliyor.



Araştırmanın başındaki Ceridwen Fraser ise "Orada tişört giyebilir ve hiç üşümeden gezebilirsiniz. Mağaranın girişince ince bir ısık bulunuyor ve bu ışık daha derinlere de ince buz tabakası vasıtasıyla ulaşabiliyor." şeklinde konuştu.







Aktif bir volkan olan Mount Erebus'un altında bulunan mağaralar yıllar sonra derinliğini arttırmış durumda. Australian National University'nin önderliğinde yürütülen çalışma mağaralardaki toprağın analizini de içeriyor. Fraser ise bölgenin yosun ve küçük hayvanların DNA'sını içerdiğini söylüyor.



Bu DNA'ların çoğu Fraser'ın da açıkladıği üzere yüzeyde yaşayan canlılara benziyor. Fakat incelenen DNA'nın yaşayan herhangi bir hayvan veya bitki grubu ile tam anlamıyla ilişkilendirilememesi, ekibin yeni yaşam formlarının keşfinin ucunda olduğuna işaret ediyor olabilir.







Antartika'da çoğu aktif volkan bulunmasından dolayı University of Wakato'dan Charles Lee de kıta boyunca çoğu keşfedilmemiş mağara sistemleri olduğunu düşünüyor. Polar Biology dergisinde yayınlayan araştırma kıtada 15 aktif volkan olduğunu ve bu volkanların son günlerde etkinlik belirtisi gösterdiğine işaret ediyor.



University of Maine'den Laurie Connell de meslektaşlarının DNA'lar ile ilgiliki heyecanını paylaşsa da bunun hiçbir şeyi kanıtlamadığını belirtiyor. Bu mağaralar ile ilgiliki bir sonraki adım ise yaşayan canlıların bir kanıt olarak bulunması olacak.