Arkeolog Çınaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Arkeolog Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Arkeolog Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Törene, Çınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, öğrencileri ve meslektaşları katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınaroğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere kazılara hayatını adadığı Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyüne götürüldü.