Haberler » Spor » Arkasspor ve Galatasaray yarı final için rakip - Spor

Arkasspor ve Galatasaray yarı final için rakip

Voleybolda CEV Cup çeyrek finalinde eşleşen iki temsilcimiz Arkasspor ve Galatasaray HDI Sigorta yarın yarı final için rövanş maçına çıkacak.

03.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:55
Arkasspor ve Galatasaray yarı final için rakip

Voleybolda CEV Cup çeyrek finalinde eşleşen iki temsilcimiz Arkasspor ve HDI yarın yarı final için rövanş maçına çıkacak. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi Estonya'dan Risto Strandson ve 'dan Lyubomir Sırakov yönetecek. Eşleşmede geçen hafta İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden İzmir ekibi Arkas, yarı final için rakibini puan kayıpsız 3-0 veya 3-1 yenerek 15 set üzerinden oynanacak altın seti de kazanmaya çalışacak. 

İlk maçı puan kaybetmeden kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyette altın sete gerek kalmadan yarı finale kalacak. Yarı finalist olacak taraf GFC Ajaccio (Fransa)-Modena (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, taraftar desteğine bu maçta çok fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Özden, "İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kaybettik. Ancak İzmir'de taraftarlarımızın desteğiyle turu geçerek adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler