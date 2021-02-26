Arkasspor ve Altekma son hafta evinde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 hedefleyen Arkasspor ve ilk 8'e girip Play-Off'a kalmaya çalışan Altekma yarın normal sezonun son haftasında iç sahada zorlu sınavlara çıkacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk müsabakada Altekma saat 14.00'te Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Arkasspor ise aynı salonda saat 16.30'da Haliliye Belediyespor'u ağırlayacak. Altekma rakibini yenmesi halinde Play-Off 2'nci Etap'ta yarışacak. Arkasspor, Play-Off 1'inci Etap'a kalmak için kazanıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı