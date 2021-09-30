Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde

ANKARA (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın başlayacak Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley grup maçlarında sahne alacak. Ankara'da oynanacak B Grubu ilk maçında Arkasspor saat 15.00'te Yeni Kızıltepespor'la karşılaşacak. Altekma ise 17.30'da Sorgun Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre 3 gün sürecek grup müsabakaları sonunda 3 grupta ilk 2 sırayı alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. A Grubu müsabakaları ise İzmir'de gerçekleşecek. İzmir'de yarın saat 16.00'da Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, 18.30'da Bursa BŞB-Bingöl Solhanspor maçları oynanacak.

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