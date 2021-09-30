Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın başlayacak Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley grup maçlarında sahne alacak.

ANKARA (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın başlayacak Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley grup maçlarında sahne alacak. Ankara'da oynanacak B Grubu ilk maçında Arkasspor saat 15.00'te Yeni Kızıltepespor'la karşılaşacak. Altekma ise 17.30'da Sorgun Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre 3 gün sürecek grup müsabakaları sonunda 3 grupta ilk 2 sırayı alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. A Grubu müsabakaları ise İzmir'de gerçekleşecek. İzmir'de yarın saat 16.00'da Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, 18.30'da Bursa BŞB-Bingöl Solhanspor maçları oynanacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Yıldız Tilbe Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Salih Uçan Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arkasspor ve Altekma kupa mesaisinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:49:28. #1.11#