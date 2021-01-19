Arkasspor ve Altekma gurbette
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Arkasspor ve Altekma gurbette

19.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:41
Arkasspor ve Altekma gurbette

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın deplasmanda erteleme maçlarına çıkacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın deplasmanda erteleme maçlarına çıkacak. Zirve yarışı veren Arkasspor, 15'inci hafta erteleme mücadelesinde alt sıralardan kurtulmak isteyen Haliliye Belediyespor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Altekma ise 21'inci hafta erteleme maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Haldun Alagaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma da aynı saatte başlayacak. İki maçı da Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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