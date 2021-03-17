Arkasspor'un rakibi Fenerbahçe oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arkasspor'un rakibi Fenerbahçe oldu

17.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:43
Arkasspor'un rakibi Fenerbahçe oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 3'üncü basamakta tamamlayan Arkasspor, Play-Off yarı finalde normal sezonu 2'nci sırada bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta ile eşleşti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 3'üncü basamakta tamamlayan Arkasspor, Play-Off yarı finalde normal sezonu 2'nci sırada bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta ile eşleşti. İzmir temsilcisi oynadığı 30 maçta 23 galibiyet, 7 yenilgi alıp 68 puan toplarken, sarı-lacivertli ekip ise 26 galibiyet, 4 yenilgiyle 75 puan topladı. Arkasspor, bu sezon rakibine deplasmanda ve evinde 3-0'lık skorlarla yenildi.

İki galibiyet alacak takımın tur atlayacağı yarı finalde mavi-beyazlılar, Fenerbahçe'yi elemesi halinde finalde Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Arkasspor, Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalde ise cumartesi günü evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi kupada tur atlarsa yarı finalde Halkbank-Tokat Belediye Plevne galibiyle eşleşecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkasspor'un rakibi Fenerbahçe oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:50:30. #1.15#
title