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Arkasspor'un konuğu Sorgun

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Arkasspor'un konuğu Sorgun

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Kızıltepespor'u mağlup eden Arkasspor, yarın evinde Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Kızıltepespor'u mağlup eden Arkasspor, yarın evinde Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayıp, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 22 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Yozgat ekibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Haberler

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