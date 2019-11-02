Arkasspor'un konuğu Fenerbahçe

02.11.2019 13:23

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçında Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediye'yi (D) yenerek 2'de 2 yapan Arkasspor, yarın evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yla karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Bizim gibi sezona 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe önünde önemli bir sınav vereceğiz. Zevkli, heyecanlı ve voleybol kalitesi üst seviyede bir maç bizleri bekliyor. İzmirli voleybol severlerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA