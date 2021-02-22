Arkasspor'un ilk 4 şansı azaldı
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Arkasspor'un ilk 4 şansı azaldı

22.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:27
Arkasspor'un ilk 4 şansı azaldı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Altekma'yı 3-0 yenerek oynadığı 28 maçta 21 galibiyet, 7 mağlubiyet alan 62 puanlı 5'inci sıradaki Arkasspor, normal sezonun son 2 karşılaşması öncesi ilk 4 şansını zora soktu.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Altekma'yı 3-0 yenerek oynadığı 28 maçta 21 galibiyet, 7 mağlubiyet alan 62 puanlı 5'inci sıradaki Arkasspor, normal sezonun son 2 karşılaşması öncesi ilk 4 şansını zora soktu. Normal sezonda 1 maçı kazanan lider Halkbank topladığı 70 puanla zirvede yer alırken, 4 maçı kalan 66 puanlı Ziraat Bankkart ikinci, 6 maçı kalan 62 puanlı Fenerbahçe HDI Sigorta üçüncü, 3 maçı kalan 62 puanlı Galatasaray HDI Sigorta ise dördüncü basamakta yer alıyor.

Arkasspor, kendisiyle aynı puanda yer alan ancak 1 müsabaka fazla oynayacak en yakın rakibi Galatasaray'ı geçememesi halinde ilk 4 takım arasında geçeçek şampiyonluk yarışında havlu atacak. Arkasspor, kalan 2 haftada Bursa BŞB (D) ve Haliliye Bld ile, Galatasaray ise son 3 randevuda İnegöl Bld, Halkbank (D) ve Ziraat Bankkart'la (D) karşılaşacak. Ligde ilk 4 Play-Off 1'inci etabında, 5-8'inci sıralardaki takımlar ise Play-Off 2'nci etabında mücadele edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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