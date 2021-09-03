Arkasspor'un gururu Efe
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Arkasspor'un gururu Efe

Arkasspor'un gururu Efe
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Arkasspor altyapısından yetişen genç smaçör Efe Mandıracı'nın A Milli Takım'daki performansı voleybolseverlerden tam not aldı.

Arkasspor altyapısından yetişen genç smaçör Efe Mandıracı'nın A Milli Takım'daki performansı voleybolseverlerden tam not aldı. Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup ederken; 19 yaşındaki Efe, takımına 19 sayılık katkı vererek galibiyette önemli rol oynadı. 

Genç voleybolcu bu performansıyla uluslararası arenada tüm dikkatleri üzerine çekerek alkış topladı. İzmir ekibinin altyapısından yetişip Halkbank'ta görev alan Yiğit Gülmezoğlu ve Caner Ergül'ün yanı sıra Arkasspor'da forma giyen Mirza Lagumdzija ve eski Arkassporlu Adis Lagumdzija, Burak Güngör, Mert Matic de A Milli Takım'da oynuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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