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Sigorta, Bursa, Spor

Arkasspor'un çeyrek finaldeki rakibi Bursa

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Spor Toto'ya 3-2 mağlup olarak normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7'nci basamakta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

15.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:06
Arkasspor'un çeyrek finaldeki rakibi Bursa

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Spor Toto'ya 3-2 mağlup olarak normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7'nci basamakta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu, çeyrek final ilk maçlarının 1-2 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

Normal sezonda evinde 3-0 yenildiği Bursa temsilcisini deplasmanda 3-0 mağlup eden İzmir ekibi, çeyrek finalde ilk karşılaşmayı evinde oynayacak. Mavi-beyazlılar, rakibini eleyip tur atlaması durumuda yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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