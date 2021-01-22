Arkasspor Tokat'ta oynuyor
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Arkasspor Tokat'ta oynuyor

22.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:09
Arkasspor Tokat'ta oynuyor

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini alan Arkasspor, yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini alan Arkasspor, yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 24'üncü hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka Misli.Com Web ve Mobil TV'den yayınlanacak. Ligde 47 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Arkasspor, galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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