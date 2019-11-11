Arkasspor startta kaldı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 sezonda final oynayan Arkasspor, bu yıl galibiyetlerle başladığı ligde son haftalarda düşüşe geçti.

11.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:55
Arkasspor startta kaldı

AXA Efeler Ligi'nde son 3 sezonda final oynayan Arkasspor, bu yıl galibiyetlerle başladığı ligde son haftalarda düşüşe geçti. Ligin ilk 2 maçında evinde Tokat Belediye Plevne'yi, deplasmanda Sorgun Belediye'yi mağlup eden temsilcisi daha sonra çıktığı 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Mavi-beyazlılar bu periyotta Fenerbahçe'ye 3-0, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'a 3-2'lik skorlarla mağlup oldu. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Arkasspor, 8 puanla 6. sırada yer buldu. İzmir ekibi, 18 Kasım'da deplasmanda Arhavi Voleybol'la karşı karşıya gelecek.


Kaynak: DHA
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