Arkasspor, seriyi eşitlemek için İstanbul'da
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Arkasspor, seriyi eşitlemek için İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arkasspor, seriyi eşitlemek için İstanbul'da

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında sahasında Galatasaray'a kaybeden Arkasspor, yarın İstanbul'da oynanacak maçta seriyi eşitlemek istiyor.

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AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında sahasında Galatasaray'a kaybeden Arkasspor, yarın İstanbul'da oynanacak maçta seriyi eşitlemek istiyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3-4 etabının ilk maçında sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Arkasspor, bu maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. İzmir temsilcisi serinin ikinci maçında rakibiyle bu kez İstanbul'da karşılaşacak. Mücadele yarın saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Arkasspor, İstanbul'da galip gelerek durumu 1-1'e getirerek seriyi final maçına uzatmayı hedefliyor. Arkasspor'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, İstanbul'dan galibiyetle dönmek için sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele vereceklerini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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