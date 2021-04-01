Arkasspor Play-Off startı verecek
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Arkasspor Play-Off startı verecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arkasspor Play-Off startı verecek

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 karşılaşmasında Arkasspor, yarın İstanbul'da Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu olacak.

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AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 karşılaşmasında Arkasspor, yarın İstanbul'da Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, şampiyonun belli olacağı Play-Off serisine hazır olduklarını belirterek, "Az hata yapanın, iyi konsantre olanın bir adım öne çıkacağı bu kritik maçlar öncesi ekibimize güvenimiz tam. 2 galibiyete ulaşan taraf final etabına yükselecek. İzmir'e seride 1-0 öne geçmiş olarak dönmeyi hedefliyoruz" dedi. Rakibini final yolunda 6 Nisan Salı günü konuk edecek Arkas, normal sezonu Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü tamamladıktan sonra Kupa Voley finallerinde Halkbank'a elenmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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