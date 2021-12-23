Arkasspor kupada 4'lü Final için sahada
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 25 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Arkasspor, yarın 36 puanlı lider Halkbank'la deplasmanda Kupa Voley çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 25 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Arkasspor, yarın 36 puanlı lider Halkbank'la deplasmanda Kupa Voley çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede galip gelen takım adını 4'lü Final'e yazdıracak.
Kupada son 4 takım içine kalmayı hedeflediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ankara'da telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Rakibimizi yenerek adımızı yarı finale yazdırmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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