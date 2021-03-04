Arkasspor kupa sınavında

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu'nda oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Arkasspor, erteleme maçında yarın Bursa'da Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

Daha önce Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatan Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İlk 2 sırada yer alacak ekipler çeyrek finale yükselecek. Biz aldığımız 2 galibiyetle bunu başardık. Tokat Belediye Plevne maçımız sıralamayı belli edecek. Rakibimizi de mağlup ederek 3'te 3 ile bir üst tura grup lideri olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı