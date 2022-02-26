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Arkasspor, Kızıltepe'de galibiyet arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Arkasspor, Kızıltepe'de galibiyet arıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Arkasspor yarın deplasmanda Yeni Kızıltepespor'la karşılaşacak.

KIZILTEPE, MARDİN (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Arkasspor yarın deplasmanda Yeni Kızıltepespor'la karşılaşacak. Mardin Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligde son 6 haftaya giriyoruz ve her maçın önemi bir kat daha arttı. Kızıltepe'den 3 puanla dönmekten başka düşüncemiz yok" dedi. Ligin ilk yarısında rakibini evinde 3-0 mağlup eden Arkasspor 42 puanla 4'üncü sırada, Yeni Kızıltepespor ise 22 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, Kızıltepe, Sigorta, Spor, Haberler

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