Arkasspor iskeleti korudu Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, 2020-21 sezonu öncesi mevcut kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, 2020-21 sezonu öncesi mevcut kadrosunu büyük ölçüde korudu. İzmir temsilcisi iç transferde 12 oyuncusuyla yola devam ederken, dış transferde 1, altyapıdan 2 takviye yaptı. Kanadalı Blankenau ve Brezilyalı Bravo ile sözleşme yenileyen Arkasspor, geçen sezonki kadrosunda yer alan Burak Güngör, Yiğit, Çağatay, Matic, Mustafa Koç, Mustafa Cengiz, Mirza, Burak Çevik, Efe ve Halit'le yola devam ederken, altyapıdan pasör İlker Esin ve smaçör Umut Durur'u yeni sezon öncesi A takıma dahil etti. Yeni sezon öncesi Adis, Caner ve Muhammed'le yollarını ayıran mavi-beyazlılar, dış transferde sadece Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile anlaştı.

- İzmir

Kaynak: DHA