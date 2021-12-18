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Arkasspor ilk yarıyı İzmir'de kapatıyor

Arkasspor ilk yarıyı İzmir'de kapatıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5'inci sırada yer alan Arkasspor, sezonun ilk yarısını yarın evinde tamamlayacak.

İZMİR (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5'inci sırada yer alan Arkasspor, sezonun ilk yarısını yarın evinde tamamlayacak. İzmir temsilcisi, AllPower Akü Cizre Belediye'yi konuk edecek. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, 2021 yılına galibiyetle veda etmek istediklerini söyledi. Ligde 3 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Altekma ise devrenin son maçına Ziraat Bankkart deplasmanında çıkacak. Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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