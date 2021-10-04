Arkasspor ile Okyanus Koleji'nden anlamlı imza

Voleybolda Efeler Ligi'ndeki şampiyonluklarının yanı sıra ülkemizin Avrupa arenasında yıllardır önemli markalarından olan Arkasspor ile Türkiye'nin adını spor, sanat ve bilimle dünyaya duyuran Okyanus Koleji, iş birliği anlaşmasına imza atacak. "Eğitim ve Sporda Yan Yana Omuz Omuza" sloganıyla sağlıklı nesiller yetiştirmek için ortak protokole imza atacak iki önemli marka arasındaki imza töreni, yarın saat 12.00'de Okyanus Koleji Bornova Kampüsü'nde yapılacak. Törene Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, Arkasspor Yöneticisi Atıf İnönü, Antrenör Glenn Hoag ve aynı zamanda okuldan mezun olan A Milli Takım'dan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzia, Mariç Akovalı, Enes Ali Ay, Halit Kurtulmuş katılacak.

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