Arkasspor ile Okyanus Koleji'nden anlamlı imza - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkasspor ile Okyanus Koleji'nden anlamlı imza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arkasspor ile Okyanus Koleji'nden anlamlı imza

Voleybolda Efeler Ligi'ndeki şampiyonluklarının yanı sıra ülkemizin Avrupa arenasında yıllardır önemli markalarından olan Arkasspor ile Türkiye'nin adını spor, sanat ve bilimle dünyaya duyuran Okyanus Koleji, iş birliği anlaşmasına imza atacak.

Voleybolda Efeler Ligi'ndeki şampiyonluklarının yanı sıra ülkemizin Avrupa arenasında yıllardır önemli markalarından olan Arkasspor ile Türkiye'nin adını spor, sanat ve bilimle dünyaya duyuran Okyanus Koleji, iş birliği anlaşmasına imza atacak. "Eğitim ve Sporda Yan Yana Omuz Omuza" sloganıyla sağlıklı nesiller yetiştirmek için ortak protokole imza atacak iki önemli marka arasındaki imza töreni, yarın saat 12.00'de Okyanus Koleji Bornova Kampüsü'nde yapılacak. Törene Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, Arkasspor Yöneticisi Atıf İnönü, Antrenör Glenn Hoag ve aynı zamanda okuldan mezun olan A Milli Takım'dan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzia, Mariç Akovalı, Enes Ali Ay, Halit Kurtulmuş katılacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici
Magazin Alişan Meghan Markle
Spor Gökhan Töre Mesut Özil Salih Uçan Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Topal Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arkasspor ile Okyanus Koleji'nden anlamlı imza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:34:00. #1.11#