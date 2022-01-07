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Arkasspor ikinci yarının ilk sınavında

Arkasspor ikinci yarının ilk sınavında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısını 25 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Arkasspor, ikinci devrenin ilk maçında yarın evinde son sırada yer alan Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak.

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - Axa Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısını 25 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Arkasspor, ikinci devrenin ilk maçında yarın evinde son sırada yer alan Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. İkinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Yeni yılın ilk karşılaşmasında kazanmayı arzu ediyoruz. Hedefimiz iyi bir oyun ve galibiyet" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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