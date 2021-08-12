Arkasspor, Hoag'u açıkladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayan Arkasspor, daha önce kadrosuna kattığı Kanadalı smaçör Nicholas Hoag'ın transferini resmen açıkladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayan Arkasspor, daha önce kadrosuna kattığı Kanadalı smaçör Nicholas Hoag'ın transferini resmen açıkladı.

Mavi beyazlı ekibi 11 yıldır çalıştıran antrenör Glenn Hoag'un oğlu olup babasıyla aynı takımda buluşan 28 yaşındaki voleybolcu, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giydi. Daha önce rakip olan baba-oğul, bu sezon Arkasspor'un başarısı için birlikte ter dökecek.Arkaslı oyuncular, sağlık sponsoru Medicana İzmir Hastanesi'nde sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı