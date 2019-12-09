Arkasspor gözünü Avrupa'ya çevirdi

09.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:45

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yapan Arkasspor'da gözler çarşamba günü Romanya'da Dinamo Bükreş'le oynanacak CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçına çevrildi. Üst üste 4 sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdikten sonra bu yıl ülkemizi en son 2015'te yer aldığı CEV Kupası'nda temsil edecek İzmir ekibi, 19 Aralık'ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi Bükreş'ten avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

2006-07'de Top Teams Kupası ismiyle düzenlenen aynı kategoride çeyrek finalde İtalyan ekibi Cimone Modena'ya elenen, 2009-10'da CEV Kupası 3'üncü turunda Polonya'dan Zaksa'ya karşı havlu atan Arkasspor, 2015'te yine aynı kupada 3'üncü turda Zaksa'ya boyun eğdi. Bu yıl 4'üncü kez CEV Kupası'nda yarışacak Arkasspor turu geçmesi halinde 8'li finallerde United Volleys (Almanya)-Shakhtior (Belarus) mücadelesinin galibiyle eşleşecek. Mavi-beyazlılar, 2008-09'da Challenge Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Kaynak: DHA