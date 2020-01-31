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Arkasspor galibiyet arıyor

CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında hafta içinde Almanya'da United Volleys'i 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan Arkasspor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

31.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:45
Arkasspor galibiyet arıyor

CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında hafta içinde 'da United Volleys'i 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan Arkasspor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yarın 'u konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta deplasmanda lider Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederek 6 haftalık galibiyet serisi sona eren İzmir temsilcisi yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. 


Kaynak: DHA
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