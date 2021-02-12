Arkasspor evinde, Altekma gurbette
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Arkasspor evinde, Altekma gurbette

12.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:40
Arkasspor evinde, Altekma gurbette

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 mağlup eden 4'üncü sıradaki Arkasspor, yarın evinde 7'nci basamakta yer alan İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 mağlup eden 4'üncü sıradaki Arkasspor, yarın evinde 7'nci basamakta yer alan İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 27'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak.

Hafta içinde Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yenerek moral bulan 8'inci sıradaki Altekma ise 17.00'de 3'üncü basamakta yer alan Halkbank'a konuk olacak. İzmir ekibi evinde 3-2 yendiği Halkbank'ı bir kez daha dize getirmeye çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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