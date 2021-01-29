Arkasspor evinde Altekma gurbette
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Arkasspor evinde Altekma gurbette

29.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:42
Arkasspor evinde Altekma gurbette

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde evinde Halkbank'a 3-1 yenilerek 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, yarın evinde düşme hattında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde evinde Halkbank'a 3-1 yenilerek 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, yarın evinde düşme hattında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saaat 15.00'te başlayacak.Arkasspor, ilk yarıda deplasmanda 3-1 yendiği İstanbul ekibini bir kez daha mağlup etmeyi hedefliyor. Ligde 8'inci sırada yer alan Altekma ise deplasmanda 16.00'da bir basamak üzerinde yer alan İnegöl Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İzmir'de rakibini 3-1 dize getiren Altekma, Bursa'dan da zaferle dönmek istiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Erol Bulut Okan Buruk Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kavga Yangın Sakarya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkasspor evinde Altekma gurbette - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:43:28. #1.14#
title