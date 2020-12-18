Arkasspor deplasmanda Sorgun'la oynayacak
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 44 puanlı lider Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan Arkasspor, yarın deplasmanda 10'uncu basamaktaki Sorgun Belediye ile karşılaşacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 44 puanlı lider Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan Arkasspor, yarın deplasmanda 10'uncu basamaktaki Sorgun Belediye ile karşılaşacak. Yozgat Sorgun Spor Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Hafta içinde evinde Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arkasspor, ilk yarıda Sorgun Belediye'ye evinde 3-1 mağlup etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı