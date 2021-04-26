Arkasspor'dan Ulaş atağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkasspor'dan Ulaş atağı

Arkasspor'dan Ulaş atağı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un son 3 sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta forması giyen pasör Ulaş Kıyak'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un son 3 sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta forması giyen pasör Ulaş Kıyak'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Deneyimli voleybolcunun İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ulaş, Marmara Koleji, Galatasaray, İsviçre ekibi Chenois Cenevre, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankkart kulüplerinde de oynadı. Kariyerinde 3 kez Efeler Ligi, 2 kez Kupa Voley, 3 kez de Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan 39 yaşındaki pasör, 2018 Challenge Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. 1.87 boyundaki Ulaş, 160 kez A Milli Takım formasını giydi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arkasspor'dan Ulaş atağı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 11:53:52. #1.14#

title