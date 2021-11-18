Arkasspor'da yüzler gülüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, dün CEV Kupası 32'li finaller turunda Slovakya ekibi Rieker UJS Komarno'yu eleyerek çifte sevinç yaşadı.

Deplasmanda 3-1 dize getirdiği Slovak ekibini evinde set vermeden mağlup eden İzmir temsilcisi, şimdi de Avrupa kupasında 16'lı finaller turunda eşleştiği Spor Toto'yu kupanın dışına itmeyi hedefliyor. Başkent ekibiyle CEV Kupası'nda ilk maçına 8 Aralık'ta deplasmanda çıkacak Arkasspor, rakibini Efeler Ligi'nde gelecek hafta 28 Kasım'da konuk edecek. Bu karşılaşma Avrupa maçının provası niteliğinde olacak.