Arkasspor'da milli sevinç
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Arkasspor'da milli sevinç

Arkasspor'da milli sevinç
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Arkasspor, teknik ekip ve oyuncularıyla A Milli Takım'da yer almanın sevincini yaşıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Arkasspor, teknik ekip ve oyuncularıyla A Milli Takım'da yer almanın sevincini yaşıyor.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza 5 oyuncu, bir antrenör göndermenin gururunu yaşıyoruz. 28-30 Mayıs 2021 tarihinde Belarus'ta, 4-6 Haziran 2021 tarihinde Portekiz'de organize edilecek 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. İzmir ekibinden ayrılan Yiğit Gülmezoğlu'nun yanı sıra Burak Güngör, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı ve Mert Matiç ile Yardımcı Antrenör Atilla Öztire ay-yıldızlı kadroda yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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