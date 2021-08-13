Arkasspor'da kaptanlık değişimi
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Arkasspor'da kaptanlık değişimi

Arkasspor'da kaptanlık değişimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da kaptanlık pazubandı Brezilyalı Paulo Bravo'dan yeni transfer Ulaş Kıyak'a geçti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da kaptanlık pazubandı Brezilyalı Paulo Bravo'dan yeni transfer Ulaş Kıyak'a geçti. İzmir ekibinin 42 yaşındaki emektar oyuncusu Bravo, aktif voleybol kariyerini sonlandırıp kulüpte yardımcı antrenörlük görevine başladı. Arkasspor'da 2010-13 yılları arasında 3 sezon ve 2015'ten bu yana son 6 sezon olmak üzere toplam 9 sezon forma giyen Brezilyalı Bravo, hem smaçör ve hem de libero olarak görev yaptı. Bravo, 40 yaşına giren yeni kaptan Ulaş'a başarı diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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