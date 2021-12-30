Arkasspor'da hedef ilk 4

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarıda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi alarak topladığı 25 puanla devre arasına 4'üncü sırada giren Arkasspor, normal sezonu da ilk 4'te bitirmeyi hedefliyor. Ligde ilk yarı bittikten sonra Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde deplasmanda lider Halkbank'ı 3-2 yenerek 4'lü finalde Ziraat Bankkart ile eşleştiklerini hatırlatan Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Kupada yolumuza devam ediyoruz. Takımımızın morali yerinde. Yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. İki kulvarda da iddialıyız. Ligde hedefimiz normal sezonu ilk 4'te bitirip Play-Off'tan hedefe ulaşmak" dedi. Özden, kadrolarına güvendiklerini ve takviye arayışı içinde olmadıklarını sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet